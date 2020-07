Pampita y una confesión inesperada que la une a Will Smith

Una vez más, Pampita abrió su corazón con una confesión sobre su intimidad. En Pampita Online, la conductora reveló un detalle que la relaciona a una famosa película de Will Smith.

Mientras Julieta Navarro estaba hablando de diversos títulos de filmes para recomendar, en un momento mencionó el filme Belleza inesperada, en el que el actor le hace frente a la muerte de su hija escribiendo cartas al tiempo, a la muerte, y al amor, y la conductora intervino para hacer una dura revelación.

“Una vez en un cumpleaños mío dije ‘voy a ir al cine’ porque los cumpleaños me dan bajón. Las fechas importantes, al revés de todo el mundo que lo disfruta, me ponen bajón y para mí es un dramón”, comenzó la top. “Entonces fui al cine como para distraerme. Iba a ir a ver una de Brad Pitt pero no había entradas, entonces me metí a ver esa. Ah no, no… creo que me llevaron arrastrando del cine a mi casa, destruida. Pero la amo, me encanta”, agregó sobre el filme que le tocó el corazón a 8 años de la muerte de Blanquita, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña.

“A veces la vida te enfrenta con estas cosas, justo caí ahí ese día. Es hermosa. Véanla porque cualquiera se va a sentir identificado. Mucha gente me la había recomendado”, concluyó.