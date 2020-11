Pampita durísima con Lola Latorre por la fiesta clandestina: “Estás exponiendo a todos”

En las últimas horas, Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre, es la protagonista de un enorme escándalo. La joven modelo asistió a una fiesta clandestina durante el fin de semana y provocó el enojo de todos.

Pampita fue durísima ante la situación de la joven modelo. “Se hizo (la fiesta)… Tenía o no tenía que durar lo que estaba planeado o mal planeado porque llegó la policía… Y acá está el tema. Algunos le creen a Lola y algunos no le creen”, comenzó diciendo.

“Si no hay alguna foto que lo pruebe, es que no se bajó del auto”. Y agregó: “Están desatados los jóvenes. Tienen que tener conciencia porque no hay ningún joven que no se cruce en algún momento con una persona mayor. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por todos los mayores que te acompañan en tu vida, los estás exponiendo”.

“Paren las fiestas, ya vendrán tiempos para disfrutar, para bailar, para compartir; ahora es tiempo de cuidarnos. Todavía falta mucho con este virus”, concluyó la conductora.

Por su parte, la producción del Cantando 2020 decidió suspender a Lola Latorre del certamen tras el escándalo de la fiesta clandestina en plena pandemia.

Lola Latorre enfrenta problemas con la justicia tras asistir a una fiesta clandestina.

Lola Latorre fue aprehendida por asistir a una fiesta clandestina efectuada en la madrugada del domingo, en Mercedes. Así lo confirmaron fuentes oficiales a La Nación, información que luego fue desmentida por Yanina Latorre.

"Es una fake news. Ya se está diciendo cualquier cosa", expresó la periodista de 51 años a aquel medio de comunicación. El escándalo se magnifica aún más ya que hace dos semanas atrás la joven dio positivo de Coronavirus.

En diálogo con Diario Show, la comunicadora confesó el motivo por el cual su hija se encontraba en el lugar: "No, ella no fue. Ella fue a buscar a una amiga que estaba ahí en la fiesta y se asustó. Y le tomaron los datos cuando la retiró".

Sin embargo, este nuevo hecho que protagonizó la joven de 19 años generó revuelo en las redes sociales ya que, como a los otros invitados que también estaban en el evento, le iniciaron causas en la Justicia Federal.