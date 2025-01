Desde Punta del Este, Pampita, Emilia Attias y Sofía Zámolo lucieron las tendencias de la temporada con sus looks nocturnos

Punta del Este se consolidó como el destino preferido de las celebridades argentinas durante la temporada de verano. La ciudad no solo es un paraíso de descanso y lujo, sino que también se convirtió en el escenario principal de la moda, donde los famosos aprovechan para lucir las tendencias más destacadas de la temporada. En este contexto, figuras como Pampita, Emilia Attias y Sofía Zámolo han sido algunas de las celebridades que marcaron presencia en el evento de apertura de la diseñadora Joti Horriague, celebrado en el país vecino.

Este evento no solo fue una oportunidad para disfrutar de la moda, sino también para rendir homenaje a las últimas creaciones de Horriague. Las tres famosas, con su innegable estilo, se encargaron de resaltar las piezas de la diseñadora. De esta manera, las tres artistas no decepcionaron y posaron frente a las cámaras luciendo los impresionantes looks de la diseñadora.

Pampita, Emilia Attias y Sofía Zámolo lucieron los diseños de Joti Horriague en Punta del Este

Pampita, que siempre sorprende con su elegancia, eligió un vestido de seda en un tono chocolate, uno de los colores tendencia de esta temporada. El vestido contaba con un escote recto y detalles de transparencias, un toque que la modelo ya ha mostrado en ocasiones anteriores y que le queda perfecto.

Pampita con el diseño de Joti Horriague.

Su elección fue acompañada por un peinado de cabello lacio y suelto, el cual destacó su rostro. Como único accesorio, Pampita eligió una pulsera gruesa plateada, que complementó su look minimalista y sofisticado.

Pampita junto a Joti Horriague.

Por su parte, Emilia Attias deslumbró con un vestido en color nude que presentaba un diseño asimétrico de un solo hombro. El vestido largo, con aberturas en el ombligo y un frunce en la parte inferior, se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su silueta de manera elegante.

Emilia Attias con el diseño de Joti Horriague.

La actriz optó por un maquillaje luminoso que acentuaba su belleza natural, mientras que su cabello ondulado le daba un toque relajado y fresco. El collar estilo gargantilla plateado agregó un detalle de sofisticación al conjunto.

Por último, Sofía Zámolo, no se quedó atrás. La actriz eligió un vestido de red de canutillos en color negro, que presentaba detalles de transparencias, permitiendo ver su conjunto de lencería del mismo color.

Sofía Zámolo con el diseño de Joti Horriague.

Sofía completó su look con ondas playeras que hacían juego con el espíritu relajado de Punta del Este. Su maquillaje fue casual, destacando su belleza natural, y optó por aros grandes plateados, un collar y anillos que le dieron un toque de sofisticación adicional al conjunto.

Las tres celebridades no solo deslumbraron con sus looks, sino que también compartieron el momento junto a la propia diseñadora Joti Horriague, quien eligió un vestido corto de encaje en total black para la ocasión. Para completar su estilismo, Horriague apostó por unas botas bucaneras altas en punta, dejando su cabello suelto y ondulado, al igual que las actrices, pero sin utilizar accesorios.

De esta forma, la diseñadora logró posicionarse en la cima de la moda en Punta del Este, presentando su colección de edición limitada que incluye cueros, tejidos, dipurs y bordados minimalistas. Además, no dejó de sorprender con su línea de botas y accesorios, creando diseños que no solo reflejan su estilo único, sino también la esencia de la ciudad esteña.

Fotos: Federico de Bartolo

Producción: Sol Miranda

VFT