Vestido con transparencias y flecos, el espectacular look de Pampita para festejar la previa de su cumpleaños

No es ninguna novedad que Pampita es un auténtico ícono de la moda y el estilo. La modelo ha demostrado una y otra vez que siempre sabe cómo elegir el look perfecto para cada ocasión.

En este sentido, a punto de cumplir 47 años, la mediática se encuentra disfrutando de unos días en las paradisíacas playas de Punta del Este, tal como es su costumbre cada verano. Este año, como es habitual, Pampita aprovechó su estadía en Uruguay para celebrar la previa de su cumpleaños en uno de los paradores más exclusivos de la zona.

Pampita, siempre elegante y a la moda, no dejó pasar la oportunidad de festejar en el lujoso Casa Mar, uno de los paradores más de moda en la localidad. El ambiente relajado y exclusivo fue el marco perfecto para una celebración íntima, en la que estuvo acompañada por su pareja Martín Pepa y su hija Anita García Moritán, junto a sus amigos y familiares más cercanos.

El look de Pampita para la previa de su cumpleaños

En este contexto, la modelo deslumbró no solo por su alegría, sino también por el impactante look veraniego que eligió para esta ocasión especial. Como era de esperar, Pampita se lució, esta vez con un vestido largo de hilo, un diseño transparente y con detalles de flecos que captó todas las miradas.

Este vestido es el complemento perfecto para la temporada veraniega, especialmente para una celebración en la playa, ya que resalta la sensualidad de la figura sin dejar de lado la elegancia. La prenda contaba con un cuello cerrado y un pequeño recorte a la altura del pecho, lo que la hacía aún más sofisticada. Los flecos que caían hasta sus pies le daban un toque de movimiento y dinamismo al atuendo, sin perder su esencia de frescura veraniega.

El look de Pampita no solo se destacó por el vestido, sino también por los accesorios perfectos. La modelo optó por unos elegantes anteojos de sol, que le otorgaban un aire sofisticado mientras se protegía del sol del verano uruguayo. Con una sonrisa radiante y su indiscutible carisma, Pampita posó frente a las cámaras, mostrando que no solo es un referente de la moda, sino también de la felicidad y el bienestar.

Este comienzo de 2025 para la modelo está siendo muy especial, y no solo por la previa de su cumpleaños. Además de disfrutar de su descanso en las playas de Punta del Este, la modelo está viviendo un momento pleno, rodeada de sus seres queridos y llena de energía positiva.

Con su look perfecto y su actitud relajada, Pampita se prepara para un nuevo año, deslumbrando como siempre y demostrando que la moda y el estilo siguen siendo sus grandes pasiones. Entre celebraciones, descanso y momentos familiares, la modelo vive un verano 2025 que seguramente será inolvidable.

Fotos: Federico de Bartolo

Producción: Sol Miranda

VFT