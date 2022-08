Pampita estuvo de manera reciente en PH, Podemos Hablar, de Telefe, en una entretenida entrevista grupal con Andy Kusnetzoff. La modelo tocó varios temas que son de mucho interés para su público, entre ellos, uno que está en boca de todos, y es la posibilidad de protagonizar una ficción con Benjamín Vicuña.

La modelo reconoció que está próxima a recibir el libreto de la ficción, pero, aseguró que no sabe quién sería el galán que la acompañaría. Andy le dijo a Pampita que se cree que sería Benjamín Vicuña, padre de sus primeros cuatro hijos, y de quien se divorció por la infidelidad que hubo entre el actor y la China Suárez.

Pampita está dispuesta a hacer una película con Benjamín Vicuña: “Sería un honor”.

Al respecto, Pampita fue muy clara y no dudó en halagar las capacidades actorales de su ex y de paso afirmó que no tendría problema en trabajar con Benjamín Vicuña en una ficción. “Voy a leer el guion el lunes. Me voy a juntar con toda la gente de la producción, pero no me dijeron el galán elegido, así que todavía no me lo comunicaron”.

“Si fuera él (Vicuña), yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor, me encanta que le vaya bien, para mí es un actor excelente, que no solo ha conquistado Argentina, Chile, Colombia, España. Ha hecho las mejores series de las grandes plataformas. Es un laburante que crea mucha admiración en lo que hace”, comentó la modelo.

Pampita está dispuesta a hacer una película con Benjamín Vicuña: “Sería un honor”.

Con respecto a sí aceptaría o no grabar con Benjamín Vicuña, Pampita respondió: “Sería un honor, además aprendería mucho, jamás trabajamos juntos. ¡Nunca! En ningún proyecto”, comentó Pampita y remarcó, “La verdad, no sé si es verdad que la propuesta esa así o si alguien tiró el nombre algún día y quedó, pero, si tuviera que pasar, en esta o en el futuro, no tendría problema”, cerró Pampita.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre trabajar con Pampita

Esta semana en LAM, Vicuña fue consultado sobre este tema y respondió, en un principio, que no tendría problema con hacer una película o ficción con su exesposa y madre de cuatro de sus seis hijos. Benjamín recordó que él ya había hecho una película con Pampita llamada “Súper”, por lo que dijo que lo haría de nuevo, de ser necesario; sin embargo, en un plano más general, la opinión del actor chileno cambió.

Pampita está dispuesta a hacer una película con Benjamín Vicuña: “Sería un honor”.

De no trabajar con una ex, en este caso con Pampita, según acotó Benjamín Vicuña, sería por una razón puntual y sustentada: “A veces porque, también, el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”.