Pampita volvería al cine y Benjamín Vicuña podría ser su galán

Pampita y Benjamín Vicuña hace tiempo que mantienen una muy buena relación. Ya hace rato que no se generan conflictos alrededor de ellos y de hecho se han visto fotos en las que ambos sonreían sin problemas.

Ahora parece que la buena onda de la expareja también podría trasladarse al ámbito laboral.

Según Pía Shaw, la modelo va a protagonizar una comedia romántica en cine cuya producción será de su amiga Julieta Novarro.

La angelita también aseguró que la hija de Chico Novarro quiere de galán para Pampita nada menos que a Benjamín Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Enseguida las angelitas e incluso Ángel De Brito hicieron saber su oposición a la idea. En cambio Pía Shaw apoyó la iniciativa de la productora.

También recordaron la película que ya protagonizó Pampita junto a Mónica Antonópulos, "Deserás al hombre de tu hermana", y las opiniones también se dividieron.

Hasta el momento, ninguno de los mencionados salió a desmentir ni confirmar la noticia. Por supuesto de concretarse, será un film que dará que hablar.

Pampita se refirió a su relación con Benjamín Vicuña y contestó si trabajaría con él.

Pampita se refirió a su relación con Benjamín Vicuña y contestó si trabajaría con él

Hace casi un año, en un mano a mano imperdible con Ángel de Brito, Pampita abrió su corazón y habló de todos los temas que rodean su vida. Charló sobre su infancia, sus padres, su llegada a Buenos Aires y por supuesto su relación con su ex y padre de sus tres hijos, Benjamín Vicuña y hasta se animó a responder si trabajaría con él.

El conductor de "Los Ángeles a la Mañana" le preguntó cómo sanaron las heridas con Benjamín Vicuña y cómo se llevan y ella contestó con seguridad: "Con Benjamín desde que nos separamos tuvimos bien en claro que nos teníamos que llevar bien por el bien justamente de nuestros hijos. Ellos nos necesitan como mamá y papá y no podemos tener otra relación que no sea de buena onda para el cuidado de ellos y su bienestar".

Benjamín Vicuña y Pampita.

Lejos de dejar el tema Ángel sorprendió con una pregunta y le dijo ¿trabajarías con él? A algún productor se le debe haber ocurrido, no puede ser sino. Pampita algo dubitativa respondió: "No me lo imagino, no se me ocurrió y nunca me lo propusieron. La verdad no se me pasa con la cabeza nunca llegó la propuesta pero en mi cabeza no me lo imagino", sentenció.

Habrá que ver si ahora la modelo cambió de opinión.