Pampita firmó su ingreso a La Academia en su nuevo desafío como jurado

En abril, Marcelo Tinelli regresará a la televisión argentina después de un 2020 donde no se lo vio en la pantalla. Y para competir con Masterchef Celebrity, lanzará La Academia, el nuevo formato de ShowMatch.

En las últimas horas, el conductor comenzó a firmar contrato con quienes serán el jurado de este nuevo desafío. La primera fue Jimena Barón quien impactó a todos al aparecer público nuevamente luego de un 2020 en donde decidió alejarse por completo de las redes sociales.

Ahora, fue el turno de Pampita Ardohain quien volverá a LaFlia en calidad de jurado mientras transita su embarazo a la espera de la primer hija que tendrá junto a Roberto García Moritán.

A través de sus redes sociales, fue Marcelo quien mostró un video en donde aparece junto a la modelo y se disponen a firmar el contrato que los tendrá trabajando juntos. "@pampitaoficial jurado confirmada de @showmatch LaAcademia", escribió Tinelli junto al clip.

Pampita reveló cuánto tiempo se tomará licencia por maternidad

Si bien Pampita ya tiene fecha para su retorno para su programa "Pampita On Line" por Net Tv. todo están esperando cuándo comenzará "La Academia" donde será una de las principales atracciones ya que es una de las jurado junto a Angel de Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón. Ahora lo que todos se preguntan es hasta cuándo trabajará ya que, a mediados de año, dará a luz a la hija que espera junto a su marido Roberto García Moritán.

Embarazada de cinco meses, tiene fecha prevista de parto para finales de julio, así que la top model deberá tomarse una licencia lógica cuando llegue el momento de dar a luz a su quinto hijo. A partir de cuándo sucederá eso, el conductor de Los Ángeles de la Mañana dio los detalles que le dio la madre Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña sobre sus planes.

"Ayer hablé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, yo porque estaba preocupado por quién iba a tener sentado después. Ella tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha", explicó el conductor y luego, finalizó: "Me dijo 'sólo me voy a tomar una semana'. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando'".