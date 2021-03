Pampita lució su pancita de cinco meses con un vestido negro y producción en las calles de Buenos Aires

Luego de pasar un mal momento tras contraer coronavirus junto a su marido Roberto García Moritán, Pampita está disfrutando plenamente de su embarazo y en esta oportunidad la modelo paseó su pancita de cinco meses por las calles de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la top compartió unas fotos y videos en donde se la ve modelando un vestido negro símil cuero que marcó su embarazo a la perfección y la hizo lucir mega diosa.

"Con muchas ganas de salir", definió Pampita el posteo en Instagram en donde se la ven en varias imágenes con este look sencillo caminando cerca de una avenida.



Pampita ya tiene día y horario para volver a la tele

Pampita volverá a la conducción de Pampita Online el próximo 15 de marzo por Net TV.



Tras confirmar su embarazo, la modelo de 43 años ocupará el prime time de la emisora y el ciclo saldrá al aire de 20 a 21 con muchas sorpresas. Aunque no está confirmado el staff definitivo, Mica Viciconte es una de las figuras convocadas por la producción para estar este año en el renovado ciclo.



Días atrás, Pampita se refirió al regreso a la acción cuando compartió imágenes de su nuevo cambio de look. "Preparando todo para volver pronto a la tele! mi pelo divino en las mejores manos", escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram y mostró su nuevo look de la mano de su estilista favorito, Zacarías Guedes.