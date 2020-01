Pampita, furiosa, le envió un mensaje a Ángel de Brito tras su cruce con Mariana Brey

Luego de desmentir la información que Mariana Brey dio sobre una supuesta pelea con Roberto García Moritán, Pampita decidió enviarle un mensaje a Ángel de Brito e hizo un fuerte descargo.

“Me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa, no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica sale a inventar semejante pavada y todos lo dan cierto”, comenzó la top indignada.

Luego, continuó: "Estoy pasando un momento de mucha felicidad y paz, algo que mi familia se merece. Estoy casada hace dos meses, para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo con esta relación. No existe ni existirá ninguna pelea, capaz es lo que me están deseando tus panelistas. Pero que dejen de inventar cosas que no pasaron, nadie que nos haya visto en Punta te va a decir que no estamos enamorados y felices. Lamento mucho esta situación malintencionada y dañina que nos están haciendo pasar ustedes en tu programa”.

Lejos de dejar las cosas así, la top apuntó contra todas las "angelitas" del programa: “Imaginate el garrón que es que mientan así y que lo levanten en todas partes. Me como este garrón de la nada. Era un verano lindísimo con mi marido y los chicos. Y ustedes ensucian todo. Detesto la mentira. Sé muy bien cómo tus panelistas mientan para aparecer al día siguiente en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama sin tener en cuenta el daño que hacen. Bastante daño me hicieron en tu programa en el pasado”.

Para sumar más polémica, Brey salió a responderle: “Lo de ensuciar me pareció exagerado y fuerte. Ensuciar es otra cosa. Seguramente a ella le ha tocado ensuciar a otras personas y quizás lo hizo sin querer. A la China la ensució también en su momento. Desde un lugar de mucho dolor pero nosotros nos enteramos de lo que pasó en el motorhome por Pampita”.

¿Cómo seguirá este escándalo?