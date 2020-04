Con miedo: así pasa Pampita sus días de confinamiento obligatorio

View this post on Instagram

Al fin!!! hace bastante que había pedido mi turno, ahora si ya tengo mi vacuna antigripal Tetravalente! gracias doctor @doctorCapuya !!! 🙏👨‍⚕️💉 Yo no estoy en Grupos de riesgo, pero me cuido y cuido a mi familia de la gripe. . Si vos si estas en Grupos de riesgo por favor vacunate! Pedí tu turno con tiempo, cuídate, y lo más importante... quedate en casa!