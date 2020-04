La insólita confesión de Cathy Fulop sobre lo que no soporta de Dybala

A pesar de la distancia que los separa, la familia de Oriana Sabatini se lleva excelente con Paulo Dybala, con quien la joven convive en Italia y donde ambos transitan la cuarentena luego de haber padecido el COVID-19 en carne propia.

Sin embargo y a pesar de los buenos vínculos que forjaron hay algo que Catherine Fulop no tolera del delantero. “Lo que no me gusta es cuando lo empieza a cargar a Ova con el fútbol. Se ponen en rivales. Ova se calienta. ¡Que no se metan con River! Le gusta pincharlo y el otro se pone loco. Oriana le pide que no le hable más y él lo hace porque le parece divertido y no lo es”, lanzó la conductora en su ciclo, Tardes Bellas.

A pesar de ese detalle que le molesta sobre el novio de su hija mayor, también hay aspectos que la actriz quiso destacar: “Lo que más me gusta. Tengo todas cosas lindas para decir. Lo poco o mucho que lo conocemos, es un chico súper sencillo, educado. Cuando vino por primera vez a casa, le dijo a Ori que quería conocernos y ya eso me pareció divino. Se sentó la mesa y nunca agarró el celular. Tenemos mucho feedback”, cerró Cathy.