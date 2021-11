Pampita quedó involucrada de manera indirecta en una nueva polémica. Una vez que trascendió el wandagate, en LAM repasaron el historial amoroso de la China Suárez y dieron detalles de su vínculo con Nacho Viale, una de sus primeras parejas.

Pero en este entuerto también se mencionó a la modelo de 43 años quien, según dijeron en el programa de Ángel de Brito, no mantiene buena relación con la familia Viale.

“Nacho Viale también salió con Pampita. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Son misterios que no hemos develado”, dijo en este sentido el conductor.

Pampita habló de la supuesta mala onda con Juana Viale y Marcela Tinayre

Lo cierto es que, lejos de meterse en polémica, Pampita confirmó que mantiene una excelente relación con Juanita y Marcela Tinayre. “Habría que preguntarles a ellas. A mí me caen muy bien, las conozco hace muchos años. Soy muy cercana, tengo una relación de amistad, cariño, todo bien”, dijo en LAM.

La diosa mantiene un vínculo estrecho con el clan Viale gracias a que Benjamín Vicuña, su ex pareja, es amigo íntimo de Gonzalo Valenzuela que también fue marido de Juanita.

La corta relación de Pampita y Nacho Viale

Al igual que la China Suárez, Pampita mantuvo una breve relación con Nacho Viale que trascendió mediáticamente. A inicios de 2016, el productor de Mirtha Legrand y la modelo confirmaron su romance.

En realidad fue la diva de los almuerzos quien contó la bomba en su programa sin autorización de su nieto. "La bomba me llega muy de cerca porque se trata de Nacho Viale, que ha oficializado su relación con Carolina Ardohain... Esto lo digo con el consentimiento de él, Nacho me autorizó", dijo la gran conductora en su programa.

Pampita y Nacho Viale fueron pareja en 2016.

Pampita, por su parte, dijo lo suyo y aseguró: "Esta relación la quiero cuidar y es privada, y no voy a estar contándoles todas estas cosas que me están preguntando porque no me parece”.

Pero días después de este anuncio, fue la misma modelo quien se encargó de comentar en Twitter que este vínculo se había terminado. "Quiero contarles que con @nachoviale no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad", dijo días después.