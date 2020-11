Pampita se metió en la pelea de Ximena Capristo y Gustavo Conti

Pampita se metió en una de las separaciones más polémicas de los últimos días y dio su opinión sobre Gustavo Conti y Ximena Capristo.

Tras la difusión de los chats del actor con otra mujer y la inminente reconciliación, la conductora de Pampita Online se refirió a esta polémica y disparó: “Yo creo que están remando a ver si se vuelven a elegir. Veremos si él puede reconquistarla, reenamorarla, volver a tener la confianza de ella. Volver a recuperar eso”.

Luego, se refirió a los motivos que podría unir a la pareja nuevamente. "Un proyecto de familia no es algo que se tira a la basura así como así tan rápido.

“Les deseamos lo mejor y ojalá puedan pasar este momento inclusive lo más privado posible porque la opinión externa influye mucho. Ellos nos van contando todo. Que salieron a comer, que tuvieron sexo y el día a día. Por eso estamos acá opinando, qué le vamos a hacer", agregó.

El "beboteo" de Pampita que enojó a Capristo

Tiempo atrás, Ximena Capristo estalló de bronca contra Pampita cuando la modelo mandó al frente a Gustavo Conti y contó que le comentaba las fotos que ella subía a sus redes con "fueguitos" y distintos emojis sugerentes.

“En ese momento no lo vi al programa porque estaba entrenando. Vi lo que pusieron en los portales y ahí no ponen el programa entero, entonces es como que no vi todo… ¡pero vi demasiado igual! Me hubiese gustado ver menos y que él no se preste a esto”, dijo en Confrontados.

Luego, sin filtro acusó a Pampita de abrirle las puertas. “También me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Yo ya no sé qué creer porque está bien si le puso que es divina, que es una bomba; pero si se mensajearon por privado no sé. Sé que ella es una mujer casada hoy, pero no hace tanto que está casada”, disparó.