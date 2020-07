Pampita habló de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Pampita presentó su teoría acerca de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabre. Así es la modelo argentina, lo hizo en Pampita Online luego de que la misma bailarina confesara cuál fue el principal motivo por el que decidieron poner fin al vínculo: "Él cambió su proyecto de vida".

Entonces, la conductora de 42 años expuso: “Laurita habló mucho de su relación con Nicolás Cabré. Pasa algo con Nico, con sus parejas, que en general son muy reservados. Pero con Laurita se vio a un Nico Cabré distinto: se expuso, posaron y trabajaron juntos, fueron a programas juntos como pareja. Me parece que ella hizo un click de humanizarlo, por decirlo de alguna manera".

"Lo vimos desde otro lugar, él no hablaba mucho de sus relaciones personales y afectivas.¿O estará hablando de un noviazgo más formal y él ahora, después de esta separación, quería algo más relajado y sin tanto compromiso?. Porque Laurita dijo ‘yo no me voy a amoldar a él’. A mí me gusta que ella haya podido contar todo y no tuve restricciones con eso. Fue muy natural”, finalizó la pareja de Roberto García Moritán.