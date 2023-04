Pampita habló sobre la posibilidad de volver al Bailando como participante y no lo descartó

Pampita Ardohain está atravesando uno de los más lindos momentos en su vida. Por un lado, disfruta de sus cuatro hijos: Bautista, Benicio y Beltrán, que tuvo con Benjamín Vicuña, y Ana, la niña de tan sólo 1 año y 9 meses, fruto del amor con Roberto García Moritán. Por otro lado, disfruta de un momento laboral asombroso, con mucho trabajo.

Fue en un evento de Lóreal París que Pampita habló con Ciudad Magazine en una entrevista exclusiva en la cual fue consultada sobre muchos temas: el trabajo, su vida personal, su familia y futuros proyectos. También respondió a la pregunta de si podría estar en el Bailando 2023 como participante del certamen y no como jurado.

Pampita embarazada

Primero comenzaron hablando sobre tips de belleza y cuidado de la piel que Pampita podía recomendar. "Me desmaquillo todos los días sí o sí, los fines de semana también. Me gusta tener la cara muy limpia. Uso cremas de día, de noche y principalmente mucho protector solar. Nunca me vas a ver en verano con la cara al sol. Uso anteojos, sombrero, cuido mucho mi piel", contó la modelo. Luego, habló sobre la importancia de tomar agua para la piel: "Tomo mucha agua, que es la única bebida que tomo. O quizás alguna limonada. Pero creo que eso a la hora de hidratarse ayuda un montón".

Posteriormente, la notera le consultó sobre el Bailando 2023 y su posible participación. "Sobre la propuesta del Bailando. ¿Estás tanteando, lo tenés definido...?". Entonces Pampita respondió sin dudas: "Estamos ahí hablando, yo creo que en una o dos semanas ya va a estar confirmado", aseguró. Entonces, frente a esta respuesta, la notera le preguntó: "¿Y te ves como jurado o también te ves bailando?".

Pampita embarazada cuando era jurado en Showmatch

"Bailando no sé... No sé si me animaría, es muy difícil estar en una competencia. Principalmente porque ya no tengo la edad que tenía en el 2008 cuando participé, otras actividades extra y el cuerpo no sé si rinde tan bien. Pero bueno, con entrenamiento, con esfuerzo, en buenas manos, con un gran coach, se pueden lograr milagros. Pero no sé si estoy para algo tan físico en este momento", respondió Pampita sobre si podría bailar en vez de ser jurado.

Entonces, la notera aprovechó para recordar la presentación de Pampita poco tiempo de nacer Anita, su hija menor. "Bueno, pero recordamos tu performance cuando recién había nacido Anita ¡Fue genial!", acotó. "Sí, bueno, un día, una apertura o un bailecito así lo hago encantada de la vida, pero estar todas las semanas training a full... uy, no sé, me da un poco de vértigo", respondió.

Pampita y Benicio Vicuña, su hijo

Para cerrar, Pampita habló sobre cómo es criar una hija junto a Roberto García Moritán. "¿Cómo es la copaternidad con Roberto? ¿Cómo se llevan? ¿Y cómo se organizan sus horarios?", le consultó la reportera de Ciudad Magazine. "Muy bien, yo todavía estoy amamantando, así que estoy a full con ella todo el día, me la llevo a todos los trabajos, a todos los viajes. Duerme con nosotros, colecho total. Estamos requete embobados los dos, romos padres grandes los dos, así que la estamos disfrutando un montón en el día a día, como que no nos queremos perder nada", reveló la modelo.

