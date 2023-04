Benjamín Vicuña habló de los motivos por los cuales escribió el libro para su hija: "Fue una necesidad de expresión"

Benjamín Vicuña y Pampita Ardonhain perdieron a su primera hija Blanca allá por el 2012. Desde ese momento, los dos tuvieron que atravesar un duelo que, hasta el día de hoy no terminó para ninguno de los dos. Ahora, el actor chileno decidió escribir un libro para expresar todo lo que sufrió a raíz de su enorme pérdida.

Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain

Fue Intrusos que decidieron compartir los detalles del proceso de escritura de Benjamín Vicuña para su hija Blanca. "Fue una necesidad, nació de una necesidad de expresión, de poder contar, comunicarme y una comunión con un público que bancó un momento de mi vida... Un momento que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia, como es el duelo", comenzó expresando, abriendo su corazón.

"Y se dio algo muy especial, porque en medio de la construcción y del proceso de escritura, con las herramientas que tengo, murió mi padre. Entonces, eso me conectó aún más con este tema, con una sensibilidad, una necesidad de transformar el dolor en algo", comentó Benjamín Vicuña sobre la pérdida de su padre en medio del proceso de escritura del libro a Blanca y cómo eso afectó.

Benjamín Vicuña y su hijo Bauti Vicuña

Luego, rápidamente, Benjamín Vicuña aseguró: "Creo que pude transformar, estos 10 años de Blanca, en muchas cosas abstractas que son mi homenaje, que es el día a día, levantarme, querer criar a mis hijos", expresó sobre cómo lleva su vida diaria con el dolor que conlleva perder un hijo.

Benjamín Vicuña explicó: "Pero también, un libro que va a quedar, que va a trascender y va a acompañar a muchas personas que viven esto, a su pesar. Creo que va a ser un salvavidas, un trabajo que tiene que ver con el amor, con la sanación", sobre el objetivo del libro y la idea de que sea un acompañamiento para quienes atraviesen lo mismo.

Cómo será el libro de Benjamín Vicuña para Blanca

Benjamín Vicuña escribió un libro totalmente íntegramente dedicado a su hija Blanca, la que tuvo junto a Pampita y falleció. Este proyecto nació de la necesidad que tuvo como padre de atravesar el duelo tras la pérdida inesperada y repentina de su niña. En diálogo con Implacables, el actor aseguró: "Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo.

"En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla", agregó Benjamín Vicuña sobre lo que escribió.

NL.