Pampita e Isabel Macedo protagonizaron uno de los escándalos más candentes de la farándula que los seguidores más fervientes de la modelo recordarán.

La modelo y la actriz se enfrentaron en 2010 cuando Macedo protagonizaba Don Juan y su bella dama junto a Benjamín Vicuña, quien estaba en pareja con Pampita.

Las diosa se cruzaron en una fiesta de Punta del Este donde, sin pruritos, Pampita no dudó en enfrentar a Isabel, que se rumoreaba que tenía un affaire con el actor chileno.

Aunque los detalles exactos salieron a la luz tiempo después, en ese momento fue el escándalo más picante del verano. “Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Isabel ya estaba ahí bailando con sus amigas. En un momento se terminaba todo y yo veía que Caro la miraba, porque era vox populi lo que había pasado y le dije a Benjamín ‘llevatela’”, dijo Connie Ansaldi en LAM, testigo de este momento épico.

La fuerte frase que le dijo Pampita a Isabel Macedo en esa feroz pelea

La rivalidad entre Pampita e Isabel Macedo se convirtió en un hito histórico en el mundo del espectáculo que terminó de la mejor manera.

Después de ese relato, Connie Ansaldi también recordó la fuerte frase que la modelo le dijo a la actriz y cómo terminó todo. “Isabel se iba para la salida y Caro salió corriendo atrás de ella, la agarró, la tiró al piso y la agarraron los de seguridad. Todos fuimos corriendo detrás de ella y yo la metí para adentro y le dije ‘Caro, acá no’, y ella me dijo ‘esta hija de pu... venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’”, contó la periodista.

Semanas atrás, Pampita se refirió a este incidente cuando mencionó a las mujeres con las que no le gustaría trabajar. En ese momento, habló de una famosa la que, sin dar nombres, acusó de "no tener empatía". Pero al momento de mencionar a Macedo, la modelo aseguró que todo quedó en el olvido. "Me llevo Súper bien. Hemos compartido momentos”, disparó.