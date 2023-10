Pampita se convirtió en madre cuando nació Blanca, la primera hija que tuvo la modelo con Benjamín Vicuña. La niña falleció en 2014 y sus padres la recuerdan siempre en sus redes sociales. La jurado del Bailando 2023 celebró el Día de la Madre publicando un video en donde se encuentran todos sus hijos.

Pampita compartió un conmovedor video y recordó a Blanca en el Día de la Madre

La modelo se casó con Benjamín Vicuña y tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Cuando se separó del actor, la conductora contrajo matrimonio con Roberto García Moritán con quien tuvo a Ana García Moritán.

La jurado del Bailando subió un video a sus redes sociales en donde se encuentran todos sus hijos. "No hay nada en esta vida que me guste más que ser mamá! Mi Alegría, mi motor de existir, mi vida entera, son estos niños", escribió la modelo en la descripción de la publicación.

"No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseño todo sobre este amor eterno e incondicional. Mis hermosos varones que crecen más rápido de lo que puedo imaginar y me miran con tanto amor y me llenan de besos y abrazos", así recordó a su hija, Blanquita.

"Mis hijos del corazón que me conquistaron con su cariño desde el primer día y se quedaron con un pedazo de mi corazón. Y esta maravilla que es Anita llena de risas y Alegría que corre por todos lados con sus pies pequeños e ilumina más aún nuestra casa", siguió la modelo.

"Solo tengo palabras de agradecimiento! Soy tan afortunada de cumplir este sueño, gracias a Dios por elegirme como mamá de tan maravillosos hijos! Feliz día a todas las mamás en su día!", cerró Pampita en el posteo, siempre recordando a su hija, Blanca.

