El lunes por la noche, Pampita participó en LAM y le reveló a Ángel de Brito y a sus angelitas que hay una famosa con la que no trabajaría bajo ningún punto de vista, pero eso no fue todo.

La esposa de Roberto García Moritan y próxima jurado del Bailando 2023 expresó muy picante en el piso de América TV: "Dios pone las cosas siempre en su lugar, y ya la voy a tener enfrente".

Sin embargo, la modelo no quiso dar el nombre de la celebridad y le pidió al conductor que tampoco lo revelara. Por eso las redes sociales comenzaron con sus especulaciones y el primer nombre que surgió fue el de Isabel Macedo, ya que ambas tuvieron un fuerte encuentro en un boliche de Punta del Este luego de que Pampita sospechara que ella y Benjamín Vicuña mantenían una relación Clandestina.

El tweet de Yanina Latorre.

De todas maneras, esta teoría quedó en la nada después de que Ángel aclarara: "Pampita no está hablando de Isabel Macedo, precisamente porque ya arregló las cosas con ella". Luego surgió el nombre de Romina Gaetani, pero Yanina Latorre también aclaró que no era ella.

¿Por qué surgió el nombre de Natalia Oreiro?

Antes de que Yanina aclarara que "No es Macedo. No es Gaetani" ya sonaba el nombre de Natalia Oreiro. Al no mencionar a la actriz uruguaya en su Tweet, los usuarios lo tomaron como una afirmación de la panelista más polémica.

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña protagonizaron "Entre Caníbales" junto a Joaquín Furriel.

Recordemos que Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña compartieron mucho tiempo juntos cuando protagonizaron "Entre Caníbales", una ficción de Telefe. A pesar de que la tira no logró los números esperados, explotaron los rumores que señalaban que "algo pasaba" entre los actores. Incluso distintos usuarios de Twitter compartieron: "en un programa donde estaban Lussich y Pallares también los dieron como una pareja hecha y derecha".

J.C.C