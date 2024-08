Pampita es una de las estrellas del espectáculo del país, con una trayectoria en principio en la moda y luego en la televisión, como conductora. Lo cierto es que su popularidad la coloca como una de las grandes influencers del país, sobre todo en los que respecta a las prendas que elige lucir, siendo fuente de inspiración para muchos. Ahora, compartió en redes sociales un look que trajo al país como novedad, al ser tendencia en Europa.

Pampita adelantó la temporada de verano con su look

Frecuentemente, debido a sus conocimientos del mundo de la moda y al estar al tanto de los últimos lanzamientos en el mundo, Pampita suele adelantarse a los looks que serán tendencia en la Argentina. En este caso lo hizo en lo que respecto a uno de los vestidos que podría ser de los más elegidos para la próxima temporada en el país.

Pese al frío que azota en estos días a la Argentina, el miércoles por la noche la modelo eligió lucir una prenda un tanto descubierta, que es la joyita de la temporada calurosa europea. A simple vista se puede creer que es un look de lentejuelas de dos piezas, con una parte superior integrado por un corset integrado con piezas redondas brillantes en color plateado y detalles en negro, con un corte circular. Mientras que la inferior, es una pollera que sigue el corte, textura y color; con un detalle de un corte en los laterales.

Bien podría ser un conjunto de dos piezas, pero se trata de un vestido con el diseño cut out, el cual cuenta con un diseño de cortes, dejando al descubierto ciertas zonas del cuerpo; en este caso en ambos costados, tanto en la zona de la cintura como en la cadera. Este tipo de prenda la popularizó Kendal Jenner, en 2021, y desde entonces se conocen diversas variantes de este tipo de prenda.

Por su parte, la modelo argentina eligió en distintas ocasiones el cut out para sus looks. En su registro en las redes sociales, se pueden observar que en dos ocasiones lució este tipo de diseño con una variación tanto en el corte como en el color, eligiendo el blanco y negro como base, pero sin que falte el brillo, como fue en esta ocasión en el que las lentejuelas no faltan.