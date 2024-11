Pampita sigue su tour laboral por Europa y ya adelanta cuáles serán las tendencias de invierno 2025. Ubicada en Londres, lució un pantalón de vinilo negro de la firma All Saints para afrontar el frío europeo. La modelo marca tendencia desde los comienzos de su carrera y si bien tiene su propio estilo, se atreve a todo tipo de combinaciones.

Los pantalones de vinilo que serán tendencia el próximo invierno

Combatir el frío con estilo

Pampita viene dando una masterclass de moda desde que inició su viaje a Europa, tanto con las boinas y los tapados en París como con las botas altas y los pantalones de vinilo en Londres. Los pantalones de vinilo, sobre todo en color negro, son una tendencia que nunca pasa de moda y si bien será uno de los básicos del próximo invierno, hace varias temporadas que es un must have.

Veremos como la próxima época polar de la Argentina se llenará de pantalones vinílicos dejando un poco de lado los pantalones sastreros, que fueron una de las prendas más elegidas para crear un look trendy.

Los looks de Pampita en París

El más elegido por las referentes de la moda

Las referentes de la moda a lo largo del mundo lo eligen desde hace tiempo. Es un básico que levanta todos los looks, tanto de día como de noche, sean más casuales o más elegantes y sin importar edades.

La modelo neozelandesa, de 34 años, Stella Maxwell lo utilizó como base de un look de día, casual y con un toque rockero. Combinó el pantalón tendencia con zapatillas color bordo, un simple remera blanca, un bolso negro haciendo juego, y agregó como accesorios una cadena y lentes de sol.

Pampita marca tendencia: cómo llevar el pantalón de vinilo este invierno 2025

Por su parte, la it girl estadounidense de 27 años, Hailey Bieber, decidió mezclar la onda rockera con la sporty. En un look de noche, la modelo utilizó pantalones de vinilo con unas botas de caña corta y una campera de cuero, pero generó un quiebre con un maxi buzo para darle un estilo entre casual y arreglado. Además, sumó lentes de sol.

Pampita marca tendencia: cómo llevar el pantalón de vinilo este invierno 2025

Pese a los grandes looks con el clásico pantalón de vinilo negro, la modelo brasileña Izabel Goulart, optó por un vinilo rojo que se vuelve el centro del look. La ex ángel de Victoria 's Secret optó por una campera, también de vinilo, negra y unos lentes de sol con un peculiar diseño que completaron el outfit.

Con los pantalones de vinilo como el nuevo comodín del invierno 2025, Pampita sigue su recorrido por Europa dejando su marca personal en cada look y disfrutando de un nuevo amor que la empuja a animarse a cosas nuevas.

MVB