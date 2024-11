Pampita decidió hacer un viaje por Francia e Inglaterra, mientras que en la Argentina los medios de comunicación explotan de curiosidad por los rumores que comenzaron a correr. En uno de los últimos posteos de la modelo, se la vio con una alianza que no pertenece a su relación con Roberto García Moritán. Debido a esto, muchos usuarios consideraron que la relación con Martín Pepa podría ser más seria de lo que creían. Mientras tanto, Pampita modela por las calles de Londres con increíbles looks de invierno.

Con un brillante pantalón, Pampita demostró cómo lucir un look total black en la cancha de Londres

Pampita sabe cómo lucir increíbles looks en distintas partes del mundo. La modelo suele compartir en su cuenta de Instagram los mejores atuendos que prepara para cualquier ocasión. Estas últimas semanas, decidió hacer un viaje junto a su amiga Estefanía Novillo por París y Londres. En los primeros días, la conductora visitó la Torre Eiffel, el museo del Louvre, el Palacio de Versalles y algunos bares nocturnos. Ahora, le toca recorres las calles inglesas.

Con la ciudad ya decorada para Navidad, Carolina Ardohaín lució un look perfecto para soportar el invierno, en clave metalizada y trendy. Su primer atuendo fue un total look en color dorado, acompañado con una polera strech en color negro, una gorra de lana, y unas botas en el mismo tono. Por la noche, lució un vestido corto con cuello cerrado y mangas largas, en un plateado lujoso. Sin embargo, llamó la atención el look de su segundo día para una parte en la cancha de Londres.

El pasado domingo, Chelsea FC y Arsenal se midieron, en Stamford Bridge. Para el gran evento, la modelo posó con una campera champagne de bouclé, con detalles de lana en el cuello y los bolsillos. A este look de invierno, le sumó pantalones de vinilo en color negro, un body a tono de lycra, con mangas largas y cuello medio. Por último, Pampita lo acompañó con unas botas de taco aguja a tono, que hicieron que se llevaran todas las miradas.

Mientras en la Argentina continúan las dudas de un posible matrimonio con Martín Pepa, Pampita continúa disfrutando de la belleza que le regala Europa. Para devolverle el gran favor, la modelo luce increíbles looks que hacen brillar a la ciudad. Junto a su amiga y estilista, Estefanía Novillo, Carolina Ardohaín explota su soltería y buen gusto en la moda. Sus seguidores continúan esperando más actualizaciones y fotos de su gran viaje.

A.E