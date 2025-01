Pampita vive un verano a puro glamour y diversión en Uruguay. Como cada temporada, la modelo se instala en el país vecino y participa de las atracciones de Punta del Este disfrutando del calor, el mar y los eventos que son de los más populares alrededor de esta ciudad turística.

Pero también, recientemente mostró que, además, es una amante de los deportes acuáticos al dejarse ver practicando paddle surf, viviendo una tarde especial de relax y disfrute de la naturaleza.

Pampita y su tarde de deporte acuático

En los últimos días, Pampita compartió en redes sociales los momentos que disfruta en la playa uruguaya, acompañada de su hija, Ana García Moritán, que llegó a Uruguay con su papá, Roberto, la expareja comparte tiempo en familia y todo indicaría que tienen una buena relación, pese a su escandalosa separación. También, la modelo cuenta con la compañía de Bautista, su hijo mayor, mientras Beltrán y Benicio se encuentran con su padre, Benjamín Vicuña, vacacionando en Chile.

Presuntamente, la modelo se reunirá con todos sus hijos en los próximos días, al realizar su tradicional viaje de cumpleaños a Punta Cana. Mientras tanto, disfruta del verano uruguayo y lo hace en el mar. Recientemente, compartió en su cuenta de Instagram su tarde a puro deporte acuático realizando paddle surf.

Esta disciplina consiste en deslizarse sobre el agua de pie en una tabla de surf, disfrutando de del mar, teniendo una visión panorámica del paisaje, con una total relajación. Por lo general se realiza cuando el agua tiene movimientos calmos ya que sino puede dificultarse la maniobras de equilibrio que se precisan.

Tras mostrarse feliz por practicar este deporte, Pampita no dudó en posar desde adentro del agua, como afuera a orillas del mar. De esta forma, tuvo como resultado una sesión de fotos espectacular, donde se la puede ver luciendo un traje de baño tendencia como es la bikini de animal print.

Durante estas semanas de estadía en Uruguay, no dudó en demostrar que sus looks son con las últimas tendencias. Por la tarde del domingo, se mostró en un after beach siendo la reina de la pista de baile y se mostró con un look playero de traje de baño y una túnica estilo kimono, combinando distintas estampas, teniendo un outfit moderno y comfy.