Pampita, Benjamín Vicuña y su familia, se están preparando para afrontar una de las fechas más difíciles, el cumpleaños de Blanca Vicuña, su primera hija que falleció el 18 de septiembre de 2012. El próximo 15 de mayo Blanquita cumpliría 17 años, y su madre se encuentra organizando un gran homenaje junto con un evento solidario.

Como cada año, Pampita organiza una suelta de globos blancos en honor a su hija y con motivo del cumpleaños de Blanca, la familia donará una plaza de juegos e inaugurará una plaza para el hogar Una Posta en el Camino en Don Torcuato. Cabe recordar, que hace dos años atrás la modelo abrió una plaza en nombre de su hija.

Pampita en una suelta de globos en 2020

En el reciente libro de Benjamín Vicuña, titulado ‘’Blanca, la niña que quería volar’’, el actor relata cómo vivió el duelo, además cuenta con los testimonios de Pampita sobre cómo vivieron la pérdida de su pequeña hija: "Espero que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, expresa.

El dibujo que hizo Blanca Vicuña días antes de morir

Pampita escribió en el libro un recuerdo que la desgarra, días antes de morir, la pequeña Blanca realizó un dibujo premonitorio sobre una niña que volaba entre corazones y globos blancos, hasta el día de hoy la modelo lo describe como una señal, como si Blanquita sabía que se iría. Este es el motivo por el cual siempre suelta globos al cielo en honor a su hija.

Pampita, Benjamín Vicuña y Blanca Vicuña

Entre las letras que le dedica a Blanquita, Pampita relató: “¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios. Pero no me di cuenta”, y continuó en el capítulo: “En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”.

Cuáles fueron las palabras de Blanca Vicuña antes de morir

En un apartado del libro, Benjamín Vicuña escribió sobre las últimas palabras que pronuncio Blanca y que fueron como un anuncio de lo que vendría.

"Blanca conoció Tahití. Francia, Marruecos. Inglaterra. Holanda. Estados Unidos, entre muchos otros países. El último viaje fue a México. Hay un video de esos días que subí a Instagram en el que ella dice: "Quiero volar", expresó Vicuña.

"Después de lo que pasó, uno resignifica los acontecimientos, y ahora pienso que me estaba diciendo en la cara que quería volar. que fue un anuncio", aseguró el actor sobre el mensaje de su hija como una señal muy importante.

D.M