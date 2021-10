Pampita quiere cumplir una gran promesa junto a Barbie Simons

No es desconocido el costado religioso de Pampita. La modelo siempre se refugia en su fe y muchas veces le ha pedido a la Virgen que la ayude en sus momentos más difíciles. Ahora, y luego de que su pequeño hijo Beltrán tomara la primera Comunión, la top hizo una promesa que compartirá junto a su gran amiga Barbie Simons.



Pampita se irá caminando a la Basílica de Luján según indicó Pía Shaw en Los Ángeles de la mañana. “Se está preparando mucho, la van a ver entrenando porque está saliendo mucho a caminar con Barbie Simons. Tienen una promesa que quieren cumplir. Se van a ir caminando 40 kilómetros a Luján. Ambas amigas van a hacer la caminata ahora en los próximos días”, dijo la periodista.



La modelo y su amiga harían la caminata este fin de semana, fecha en la que se desarrolla la tradicional peregrinación. “Ayer Pampita caminó 14 kilómetros y le salieron ampollas”, agregó Pía.

¿Lo logrará?

Siendo Pampita: cuándo y por donde se podrá ver el reality

El reality de Pampita terminó de grabarse el pasado 22 de julio cuando nació Ana Carolina García Moritán. Durante 10 episodios, la producción de ViacomCBS mostrará los momentos más importantes de su embarazo, trabajando durante la pandemia de coronavirus siendo una mujer multifacética, y parte de su vida familiar. El reality se podrá ver en la plataforma de streaming Paramount+ Latinoamérica.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, todos los capítulos se verán en la plataforma, donde además de aparecer Roberto García Moritán, en las últimas semanas se confirmó que Benjamín Vicuña dio su consentimiento para que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, también formen parte del show.

Según lo confirmó la conductora de Pampita Online, el reality concluirá con el nacimiento de Ana, tras 10 horas de trabajo de parto. “Se grabó con mucho cuidado, con una sola cámara adentro. Se filmó con mucho respeto. No está lo que la gente imagina, el primer plano. Se escucha al médico, el llanto de la bebé, El reality termina ahí. No va a seguir. Esto es el final, final. Filmar el parto era algo opcional. Ella podía elegir filmarlo o no" reveló el amigo íntimo de Pampita, Gabriel Oliveri en diálogo con Nosotros a la mañana.

