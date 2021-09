Conocé a Leonardo y Agostina, los hermanos "bajo perfil" de Pampita 

Carolina Pampita Ardohain es oriunda de La Pampa, y aunque ella se convirtó en una estrella, su numerosa familia mantiene un bajo perfil. En la entrevista con Ángel de Brito, la top model aseguró que por parte de su padre Guillermo, tiene tres hermanos: Leonardo, Agostina y Guillermo. “Tengo muchos recuerdos de mi papá. Era cariñoso, trabajador, un buen hermano. Y nos transmitió esa enseñanza que al día de hoy mantenemos con mis hermanos" aseguró la conductora de Pampita Online.

Conoce a los hermanos de Pampita

"Ya en mi familia conmigo están saturados, es suficiente. No sé si podrían bancar dos famosos en la familia" confesó Carolina Ardohain, tiempo atrás en su ciclo que conduce en Net Tv. La modelo, que mantiene una apretada agenda, suele viajar a su tierra natal, para acompañar a su familia en cada momento: bodas, cumpleaños y nacimientos de sobrinos. De hecho, en las cuentas personales de los hermanos Ardohain, se pueden ver fotos de distintos casamientos que compartieron todos juntos. "Me encanta volver a la Pampa, allá se come delicioso" aseguró la modelo en diálogo con Ángel de Brito.

A quién visita bastante seguido es a su hermano Guillermo Ardohain. El odontólogo es el único de los hermanos de Pampita que se radicó en la Capital Federal con le objetivo de desarrollarse profesionalmente. El menor de los hermanos Ardohain se dedica a la odontología estética e integral, y es especialista en carillas lente de contacto. Entre su largo listado de pacientes se encuentra Lionel Messi, Matias Suárez y Julian Alvarez.

Sus otros hermanos viven en La Pampa. "Leo tiene un local de electrodomésticos y mi hermana es ama de casa. Allá viven tranquilos y duermen la siesta. Ellos van a vivir 200 años porque allá no hay estres" comentó Pampita en la entrevista con Ángel de Brito. Leonardo Ardohain en su cuenta de Instagram suele compartir distintos momentos junto a su querida hermana. Además de varios posteos dedicados a la pequeña Blanca Vicuña, el hermano de Carolina compartió distintas postales de su casamiento en 2019 y el de su hermana junto a Roberto García Moritán. El hermano mayor de los Ardohain tiene tres hijos, vive en la localidad de Doblas, y en su cuenta de Instagram también publicó fotos de su luna de miel junto a toda su familia en el Caribe.

Agostina Ardohain es la hermana de Pampita que parece mantener más bajo perfil y no hay registros de ella en redes sociales. La hermana de Pampita vive en Macachín, otra ciudad pampeana. Está casada y tiene dos hijos. Como lo aseguró en diálogo con el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Pampita y su hermana mantienen un vinculo amable y agregó: "Son maravillosos mis hermanos... Todos".

