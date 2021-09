El reality de Pampita terminó de grabarse el pasado 22 de julio cuando nació Ana Carolina García Moritán. Durante 10 episodios, la producción de ViacomCBS mostrará los momentos más importantes de su embarazo, trabajando durante la pandemia de coronavirus siendo una mujer multifacética, y parte de su vida familiar. El reality se podrá ver en la plataforma de streaming Paramount+ Latinoamérica.

Siendo Pampita: cuándo y por donde se podrá ver el reality

“Esto es información exclusiva nuestra. Pampita va a contar cómo fue el proceso desde el día uno hasta el parto. Ella dirá en el reality que se va a ver que, obviamente, hizo un tratamiento para tener a Ana, y que tiene más óvulos para continuar agrandando la familia", reveló semanas atrás el periodista Gustavo Méndez en Implacables.

“Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando” expresó Carolina Ardohain sobre lo que se verá en su reality.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, todos los capítulos se verán en la plataforma, donde además de aparecer Roberto García Moritán, en las últimas semanas se confirmó que Benjamín Vicuña dio su consentimiento para que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, también formen parte del show.

Según lo confirmó la conductora de Pampita Online, el reality concluirá con el nacimiento de Ana, tras 10 horas de trabajo de parto. “Se grabó con mucho cuidado, con una sola cámara adentro. Se filmó con mucho respeto. No está lo que la gente imagina, el primer plano. Se escucha al médico, el llanto de la bebé, El reality termina ahí. No va a seguir. Esto es el final, final. Filmar el parto era algo opcional. Ella podía elegir filmarlo o no" reveló el amigo íntimo de Pampita, Gabriel Oliveri en diálogo con Nosotros a la mañana.

El show llamado “Siendo Pampita” tiene fecha de estreno, y se podrá ver desde el próximo 13 de octubre por la pantalla de Paramount+.

Pampita dio detalles de la llegada de Ana: "Fue el parto más doloroso"

Carolina Pampita Ardohain volvió a ponerse al frente de "Pampita Online" y relató cómo fue el parto de su quinta hija y la primera junto a Roberto García Moritán.

"Fue el parto más doloroso", comenzó relatando, y agregó: “La agarré cuando ya tenía los bracitos afuera y me la terminé de sacar”.

Sobre el rol de su esposo durante el parto, Pampita reveló que se mostró estoico durante todo el proceso y que fue su gran sostén. "Roberto estaba perfecto y se quedó mirando un rato largo. Me decía ‘ya le veo el pelo’. Me iba haciendo la alocución de las cosas. Estaba mirando re entretenido, cero nervioso, impresionable, nada. Se la re bancó", recordó.

