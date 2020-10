Día de la madre: Pampita recibió una conmovedora sorpresa de sus hijos

Pampita recibió una emotiva sorpresa de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio en pleno aire de Pampita Online.

Mientras mostraba los dibujos que Beltrán le hizo el año pasado, el panelista Gabriel Oliveri emocionó a la conductora con un video de sus tres retoños que enviaron sus saludos.

"Siempre cuando tengo un problema estás ahí, me ayudás. Me enseñás un montón de cosas que nadie en el mundo me ha enseñado", dijo Bautista, el mayor y primero en enviar sus saludos a su mamá.

"Te amo que la pases bien", dijo Beltrán mientras que Benicio agregó: "Siempre te amé".

Visiblemente emocionada, Pampita habló tras ver el video. "Son lo más lindo que me puede haber pasado. Soy tan consciente de que soy muy afortunada de recibir este amor todos los días. Desde chiquita siempre quise tener mi familia, mis hijos. Son mucho más de lo que podría haber soñado, imaginado", agregó.

