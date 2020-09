Pampita reveló el secreto de belleza casero que le enseñó su mamá

Pampita es una de las mujeres más hermosas de la Argentina y si bien, debido a su estatus de top model, tiene acceso a los tratamientos de belleza más caros, la modelo no pierde las costumbres que le inculcó su madre de cómo cuidarse.

Así lo reveló en Pampita Online, en donde habló de un secreto infalible de belleza que implementaba con su mamá.

“¡Plancha! Mi mamá me ponía un papel de diario y me pasaba la plancha. Pero no estamos dando ideas. Y si no, nos hacíamos la toca que era un peinado que te quedaba bien lacio pero con más volumen, no te quedaba todo caído”, confesó la conductora sobre el método casero que usaba su madre para dejarle el pelo como recién salido de la peluquería.

“Son cosas que hacemos por ustedes los hombres, ¿no? Para estar lindas. Bueno, también lo hacemos para estar lindas nosotras”, cerró Pampita, fiel a su estilo.