Este domingo cálido en medio de la temporada de invierno, Pampita compartió con todos los seguidores de Ana García Moritán la forma cómo despierta a su pequeña niña de tan solo 2 años. Algo que para muchos padres puede terminar en un momento dramático, la famosa modelo mostró su técnica para hacerlo de forma sencilla y dulce.

La modelo, con celular en mano y el REC en On, grabó a Ana García Moritán con su primera sonrisa del día y su pijama color teja en diseño clásico con bolsillos externos.

Esa sonrisa que lanzó Ana García Moritán al despertar es producto del amor que siente al saber que está en un hogar lleno de una energía cálida y con mucha armonía. Para lograrlo y que su despertar no sea algo traumático, la famosa recurrió a suaves caricias de amor sobre su rostro, cabello y cuerpo para que poco a poco Anita se vaya despertando.

La modelo agregó en su video publicado en las historias del Instagram de Anita, la canción "You Are My Sunshine" en la versión acústica de Jasmine Thompson.

Pampita reveló la técnica que usa para despertar a Ana García Moritán de forma tranquila.

Ana García Moritán lleva el abrigo de invierno más dark de la temporada

La hija menor de Pampita sorprendió esta semana al mostrarse con un tapado negro noche con forrería satinada, botones, cuello redondo y bolsillos externos. Muy chic, la pequeña de tan solo dos años contrastó este estilo dark con un vestido amarillo con estampado de conejos.

Ana García Moritán lleva el abrigo de invierno más dark de la temporada.

Ana García Moritán crece con la influencia de la moda de su mamá, con lo cual, experimentar y moverse entre estilos, colores y texturas será algo que se verá siempre en las redes sociales de la niña, las cuales son manejadas directamente por Pampita.

S.A.