La modelo y presentadora Pampita estuvo la tarde del viernes en Poco Correctos, el nuevo programa de El Trece. La conductora habló de todo y sin tapujos sobre su vida privada. Como pocas veces lo han logrado en las entrevistas, la celebridad fue muy efusiva y sincera en el living junto a el Chino Leunis, el Pollo Álvarez y Estefi Berardi.

En plena charla, fue Berardi quien le consultó a la modelo si alguien le pidió fotos subidas de tono. Ante la pregunta, Pampita le dio la vuelta y contó que lo que sí le había ocurrido era que le envían fotos hot.

“Sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram de gente que no conozco. Parece que se usa mandar como carta de presentación. Hoy es otra libertad, menos prejuiciosa, son más efusivos, más efusivos”, confesó la modelo.

La panelista preguntó a la modelo, qué hacía con esas cuentas, si las bloqueaba o no, pero Pampita dejó pasar y no dio respuesta alguna. Recuerden que es la modelo quien maneja directamente sus redes sociales y no una agencia o community manager.

Pampita confesó de quién recibe fotos de alto calibre por Instagram: “Es otra libertad”.

Pampita blanqueó qué perfiles de hombres la encaraban más

Pampita lleva un hermoso matrimonio con Roberto García Moritán, pero no siempre estuvo casada. La famosa contó que cuando estaba soltera solía recibir muchas propuestas de prospectos posibles para ocupar su corazón soltero.

“¡Fue hace mucho tiempo, pero todos los rubros me encaraban! No fui nunca botinera y nunca me tomé un café o tuve una cita con un futbolista”, remarcó Pampita. "Gracias a todo el equipo de Poco Correctos, lo pasé genial", comentó finalmente la modelo en sus redes sociales.

