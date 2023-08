Pampita fue la invitada de Fer Dente para participar en "Noche al Dente" por América. En el ciclo, la modelo abrió su corazón y se emocionó al escuchar al conductor cantar la reconocida canción de Coldplay "Fix you".

Cuando Dente comenzó a cantar, la conductora no pudo evitar romper en llanto y luego explicó emocionada: “Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”.

Pampita en "Noche al Dente".

Además, Pampita admitió que se siente representada con el tema: "Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar, que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”.

La modelo se emocionó al escuchar "Fix You".

Al verla tan emocionada, Fer Dente decidió consolarla y le dedicó unas hermosas palabras a Pampita: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

¿Cómo fue el look de Pampita en Noche al Dente?

La modelo optó por lucir un body asimétrico con detalle cut out de Cipritia by Pampita que combinó a la perfección con un pantalón metalizado y completó el look con unas sandalias de dos tiras con plataformas.

Además, Pampita llevaba su pelo suelto con una raya al costado y un maquillaje que destacaba sus ojos con un delineado. El atuendo terminó siendo muy canchero y trendy, y lo creó con la ayuda de su estilista Mercedes Urgarte.

J.C.C