Pampita reveló su opinión acerca de la posible participación de Wanda Nara en el Bailando 2023: ''Muy bien''

Wanda Nara se está luciendo como la flamante conductora de MasterChef y sé ganó el amor del público por su personalidad auténtica y fresca. En las últimas semanas reflotó un rumor sobre la posible participación de la empresaria en el Bailando 2023, que tiene expectante al ámbito artístico sobre su estreno a mitad de año.

Pampita es una de las confirmadas para volver como uno de los jurados del reality y en diálogo con Intrusos, reveló su opinión sobre Wanda Nara en su rol como conductora y posible participación en el Bailando, además, vale recordar que es la primera vez que conduce un ciclo como el MasterChef.

Wanda Nara

“Se habló mucho de una posible participación de Wanda en el Bailando”, le consultó el notero a Caro sobre la mediática y ella con mucha simpatía respondió: “Imagínate, una bomba, sería espectacular”. Luego, el notero de Intrusos retrucó: “Se había hablado también de ella como parte del jurado”.

Qué dijo Pampita sobre la participación de Wanda Nara como jurado en el Bailando 2023

“Si, también, no preguntamos, pero en lo que ella quiera lo haría bárbaro”, reafirmó la modelo. Y el cronista volvió a insistir: “¿Cómo la ves como conductora, colega?” y Pampita contestó: “La veo muy bien, muy transparente, real, auténtica, eso está bueno porque un personaje no lo podes sostener en el tiempo, así que lo que veo me parece que es lo que es”, expresó con una sonrisa en el rostro.

Pampita

Finalmente, la esposa de Roberto García Moritán recordó cuando la conductora fue parte del Bailando, pero está vez, en la pista: “Una vez bailó, Marcelo le ponía el micrófono y ahí había algo, una chispa especial, era muy graciosa, nos hacía reír a todos, tiene algo”, cerró Pampita sobre Wanda Nara.

D.M