Wanda Nara y Mauro Icardi registraron en las últimas horas en sus redes sociales una hermosa y armoniosa salida familiar en compañía de todos sus hijos y de Nora Colosimo con su novio Rafael Stancanelli. Un verdadero día en unión familiar, algo que para los miles de fans que llevan anotado cada movimiento de la polémica pareja, resulta inesperado.

Mauro Icardi y Wanda Nara pasaron el día previo a la celebración del Día del Padre en el Bioparque Temaikén, rodeados de naturaleza y una paz familiar como pocas veces se les ve en las redes sociales. El jugador dejó un hermoso mensaje en el que hizo foco en su familia.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

“Gracias Fundación Temaikén por un día increíble y de tanto aprendizaje para nuestra familia”. Comentó Icardi. Entre las múltiples fotos que el jugador compartió, todas fueron siempre con sus hijos o en grupo, no hubo imágenes en las que estuviera él solo con Wanda Nara.

Los cinco hijos de Wanda Nara se mostraron muy atentos a las instrucciones y la información que las guías del parque les daban con respecto a cada especie y animal que podían ver en un ambiente de hábitat natural recreado para su vida y protección.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

La inesperada salida de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos: “Tanto aprendizaje para nuestra familia”.

“Gracias por este día de tanto aprendizaje y gracias por todo lo que hacen por cuidar nuestros animales con tanto amor”, comentó Wanda Nara.

La reacción de Cande Lecce tras el reencuntro de Wanda Nara con Mauro Icardi

Tras la llegada de Mauro Icardi al país, Cande Lecce, la nueva chica con quien el marido de Wanda Nara habría salido, se pronunció en redes sociales.

La reacción de Cande Lecce tras el reencuntro de Wanda Nara con Mauro Icardi.

"Me sacaste gran parte, me hiciste confiar y creerte. Y perdí. Fuiste un cobarde como todos decían… Pero acá estamos. La ruleta giró y la suerte apareció.Dejo todo atrás y arranco una vida nueva en Buenos Aires. No me arrepiento absolutamente porque todo lo que dije e hice fue con el corazón. En cambio vos y todo tu entorno, es falso… me das pena”, escribió la modelo sin nombrar a Mauro Icardi que hoy goza de un momento en armonía con Wanda Nara y sus hijos.

S.A.