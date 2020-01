¿Qué dirá Pampita? Roberto García Moritán quiso conquistar a una \"angelita\"

El pasado de Roberto García Moritán es frondoso y, antes de casarse con Pampita, el empresario tuvo diversos amoríos. Sin embargo, este mediodía una panelista de Los ángeles de la mañana sorprendió al contar que tuvo una cita con el marido de la modelo.

“Quiero ser respetuosa porque está casado con Pampita”, admitió Majo Martino, la nueva incorporación del programa. “Es súper educado. Fuimos a cenar. Y esto fue mucho antes de Carolina”, insistió Majo.

“Es un señor muy caballero, pero yo no tuve una historia. No le di un beso porque no fluyó. Cuando me enteré que se iba a casar lo felicité y a Pampita también”, aclaró evitando entrar en detalles. “Fuimos dos veces a cenar. La segunda vez fuimos de a cuatro, estaba una compañera del canal”, explicó. “Pero no quiero hablar porque no está bueno que estén hablando de tu actual”, concluyó.