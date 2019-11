Video: el primer baile de casados de Pampita y Roberto

Sin dudas, la boda de Pampita y Roberto García Moritán será un evento que nadie olvidará.

Tras la ceremonia intima en la que la modelo y el empresario se juraron amor eterno, y luego de mostrarse ante la prensa como marido y mujer, la pareja oficialmente tuvo su primer baile.

Mientras los invitados encendían "estrellitas" e iluminaban la noche, Pampita y Roberto bailaron muy románticos en el centro de la escena al ritmo de la canción "The way you look tonight".

"Qué vivan los novios", gritaron los invitados mientras iban encendiendos las luces centellantes.