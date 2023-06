Pampita armó sus valijas, se dirigió al aeropuerto acompañada por su marido Roberto García Moritán, y se subió a un avión con destino a Ibiza, España, para escapar del frío de Buenos Aires y refugiarse en el recién llegado verano europeo, mientras se prepara para ser parte del jurado del Bailando 2023 y los Premios Martín Fierro.

Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de imágenes en la playa a pura sonrisa, bajo una sombrilla y cubriéndose del sol, en donde lució sus clásicas gafas de sol negra XL y una microbikini verde, de las cuales siempre son tendencia durante la época veraniega en Argentina.

Pampita en Ibiza

El diseño en cuestión es un traje de baño clásico, en una tonalidad verde azulada, la parte superior es en formato triangular y la parte inferior una tanga finita, con dos hebillas plateadas a cada costado de la cadera.

En otras de sus publicaciones, Pampita expresó su gran felicidad por haber llegado a Ibiza: "Llegando a casa. Recién llegada a Ibiza para disfrutar", escribió la modelo, en donde se la ve luciendo un maxi vestido beige de lino y el gran hotel en el cual se hospeda.

El deseo de Pampita por ganar en los Premios Martín Fierro 2023

En una charla con LAM, la modelo contó cómo se siente, tras ser nominada a la categoría Labor conducción femenina y reveló su gran deseo: "Estoy muy feliz, toda la vida soñé con algo así. El día que me lo gane me desmayo, es mucha emoción. Perdí un montón de veces y gané cable y moda, pero mi sueño es el de conductora, el de conductora es el que quiero tener en casa, ese día voy a prender todas las velas, no es sorpresa la palabra, porque uno siempre lo desea, pero si es algo que no lo das por sentado, el día que te llega la nominación es de mucha emoción’’, expresó emocionada.

Pampita

’Para mí es un gran honor, es un premio que respeto mucho y tengo colegas súper fuertes en la misma terna así que no espero nada, pero igual lo disfruto hasta el último segundo’’, cerró Pampita.

D.M