Cada vez falta menos para el esperado debut del Bailando 2023, que este año se televisará en la pantalla de América TV, y Pampita confesó que volverá a su usual puesto como jurado del reality recargada y más exigente que nunca.

La modelo estuvo invitada a Socios del Espectáculo en donde aprovecharon para consultarle a la jurado cómo se prepara: "¿Cómo vas a encarar este proyecto una vez más desde el jurado? Va a haber participantes que no están acostumbrados a bailar, pero que podemos esperar mucho de ellos".

Pampita en el jurado del Bailando.

Pampita, muy sincera, explicó en el ciclo de ElTrece que buscará en los participantes: "Tendrán que evolucionar o buscar su talento natural. Algunos lo tendrán, otros no, pero bueno el mérito y el esfuerzo se tienen en cuenta al momento de evaluar. La evolución entre un baile y el otro, cómo van creciendo en su parada escénica. Hay muchas cosas que ver, no sólo que sean virtuosos con el baile".

Sin embargo, Pampita también expresó que no iba a permitir que los bailarines no practiquen lo suficiente: "A mí no me gustan los vagos, los que sólo ensayan dos o tres veces por semana, porque eso, cuando llega el momento de estar en la pista, se nota". Y luego sumó aún más exigente: "El que está perdido, el que no se sabe la coreo. No me importa que sea una coreo sencilla pero sí que esté bien aprendida, bien terminada, que tenga una coherencia de principio a fin. Eso es lo que más me fijo siempre porque, como no son bailarines, no les podés exigir mucho más".

¿Qué dijo Pampita sobre los participantes de Gran Hermano?

Por último, el notero quiso conseguir una declaración picante de la modelo, y antes de que se retire le consultó: "Los chicos de Gran Hermano van a estar convocados para esta edición del Bailando, ¿cómo los ves? Son chicos que salen de un reality y que no tienen mucho más sustento en sus carreras".

Y Pampita expresó que los hermanitos tienen una gran oportunidad: "Bueno, pero el reality siempre abre puertas. Hay mucha gente que empezó en un reality e hizo un carrerón. Tienen el mundo en sus manos. La oportunidad está y hay que ver quién la aprovecha mejor. Después de una oportunidad como esta, se verá si van teniendo una carrera sólida en el medio. Hay muchos pataduras que han ganado. Si es un patadura que ensaya va a estar perdonado".