Pampita se diferenció de la China Suárez: "Yo no hablé mal"

La China Suárez hizo un descargo sobre su rol como madre donde le pegó un palito a Benjamín Vicuña haciendo referencia a que viaja por "trabajo". De esa forma la actriz generó polémica sobre la veracidad de los motivos de los viajes del actor. Por su parte, Pampita demostró que se meneja de otra manera.

Zaira Nara estaba dando una entrevista para "LAM" y al tener al lado a Pampita, mencionó que le encantaría tener la capacidad que tiene la artista para manejarse frente a la prensa. Seguido a eso sumaron a la nota a la modelo, quien no tuvo problema en compartir sus tips para evitar preguntas incómodas.

Pampita.

Pampita fue muy clara al expresar: "Yo siempre pienso, no quiero que los chicos lean tal cosa el día de mañana. Es eso, como que digo, quiero que el día de mañana si googlean, yo no hablé mal de su papá, yo no dije algo feo, o tampoco yo recibí algo feo del otro lado".

Como si eso fuera poco, la modelo agregó: "Prefiero no meterme en nada, no opinar de nada, opinar sólo sobre mis cosas, no twittear". Zaira Nara manifestó que era muy difícil y que en su familia es común que de un momento a otro estalle algún escándalo.

El descargo de la China Suárez

Yanina Latorre aseguró quela artista era mala madre por irse a pasar la noche con Rusherking en vez de estar con sus hijos. Evidentemente cansada de que se la señale constantemente, la China Suárez estalló en Twitter manifestando que dejen de molestarla porque no se va a quedar callada.

La China Suárez escribió: "Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más".