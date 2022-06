Pampita se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su hija, Blanca

Pampita habló sobre su hija en su reality "Siendo Pampita" y compartió un sentido recuerdo de Blanca Vicuña Ardohaín. La modelo se emocionó hasta las lágrimas mientras mencionaba lo importantes que son en su vida sus amigas.

Con respecto a su hija, Pampita expresó: "Eso es algo que está adentro mío, siempre. Está siempre presente Blanca y está siempre presente el dolor y es algo que me va a acompañar toda la vida". Dejando en evidencia que aunque pasen los años, eso lo va a llevar con ella para toda la vida.

Pampita y Blanca.

En el reality se evidencia la importancia de la presencia y el sostén de dos de sus amigas, por lo que Pampita manifestó: "Siempre les digo que me ayudaron a todo, me ayudaron a levantarme, a bañarme, a criar a los chicos. No iba a poder sola y me ayudaron, me ayudaron un montón. Por eso la emoción de que hicieron todo ese evento para Ana, y saben lo que signifia Ana para mí, en mi vida. Tengo tanta suerte de tenerlas en mi vida".

Sus amigas no solo estuvieron presentes en el momento más doloroso de su vida, sino que tienen en cuenta cada detalle cuando se trata de homenajear a Blanca. De hecho, una de ellas es actualmente la madrina de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.