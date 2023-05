Benjamín Vicuña escribió un libro dedicado a su hija Blanca, que falleció en 2012. Hace unos días presentó por primera vez ''Blanca, la niña que quería volar'' y contó que lo preparó durante 10 años para lograr atravesar la muerte de la pequeña, fruto de su ex relación con Pampita.

En medio de la repercusión que tuvo la publicación, el actor chileno habló con Intrusos sobre un momento muy especial y emotivo que vivió junto a la modelo y con sus hijos: “Ella leyó con nuestros hijos, leímos pasajes del libro que son más luminosos. Yo estoy muy agradecido”, reveló.

Pampita, Blanca y Benjamín Vicuña

En varias partes del libro, Benjamín expresa que Pampita atravesó el duelo de maneras diferentes y tuvo una participación muy importante en la obra publicada al compartir textos íntimos: "Tienes que brindarle consuelo a tu pareja, y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó", contó el actor sobre cómo les golpeó la tragedia.

Blanca, la niña que quería volar

Finalmente, Benjamín Vicuña expresó sobre el duelo de Pampita: “Los duelos son individuales y ella tuvo otra manera de encarar el dolor, absolutamente respetable, pero yo necesité expresarlo. Y ella acompaña y respeta, así que estoy super agradecido”, cerró.

La carta que Pampita escribió para Blanca

“Comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña que generosamente me cedió”, comenzó leyendo Benjamín Vicuña las palabras escritas por Pampita.

Bajo el título: “Blanca”, Pampita escribió: “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”.

Pampita y su hija Blanca

Y continuó con palabras desgarradoras: “Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”.

Finalmente, la modelo escribió: “No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán”.

D.M