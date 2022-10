Desde hace varias semanas se escucha decir que, quien está bajo la máscara de Oli, el pez globo en ¿Quién es la Máscara? es Guillermina Valdes. El big show de Telefe es la competencia directa de Canta Conmigo Ahora de El Trece, conducido por Marcelo Tinelli, también amigo de Pampita.

Teniendo en cuenta que Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli se separaron en abril de este año, muchos muestran la participación de la expareja del conductor de El Trece, como una traición o deslealtad. Sobre este tema fue consultada Pampita y la modelo dio su opinión.

Pampita sobre la supuesta traición de Guille Valdes a Marcelo Tinelli por estar en ¿Quién es la Máscara?

"Para mí no está bueno que uno esté encasillado, ni en un canal, ni en un programa. Me parece que lo mejor que pueden hacer todos es que uno vaya a un canal o al otro. Por lo menos yo pienso así. ¡Ya saben que no soy de nadie!", comentó la modelo.

Ángel de Brito remarcó que el tiempo de separación es poco, como para que justo Guillermina vaya directo a la competencia de su expareja y padre de su hijo menor. "Ya hace bastante que están separados ¿no?", respondió de manera muy diplomática la presentadora de El Hotel de los Famosos.

Yanina Latorre puso en contexto a Pampita sobre ella y su actual esposo, qué haría ella si le pasará algo similar con Roberto García Moritán. Pero la audaz modelo fue certera con su respuesta: "Entonces tendrían que darle un contrato de exclusividad eterno y pago mensual para que no vaya a ningún lado".

"Te estoy hablando de códigos, no de contratos. No estás contestando lo que te pregunto", le retrucó la angelita a Pampita.

Pampita blanqueó la razón por la que no tiene más hijos

En la misma entrevista con LAM, Ángel de Brito le comentó Pampita que en redes sociales la volvieron a embarazar. La modelo aseguró que ella se descuida, se relaja y no sabe de dónde sacan esas noticias.

"No puedo convencer a Robert. Lo intento, pero no quiere agrandar más la familia... ¡Ya es bastante grande!", blanqueó Pampita, respecto a la verdad de por qué no queda de nuevo en embarazo.

La famosa remarcó que es un decisión de los dos, no de uno solo. "Ya somos demasiados y dormimos poco, tenemos todas las edades y todos los horarios. Es como un descontrol, lindo, pero, es un descontrol. No escanta la familia ensamblada, pero somos muchos ya", expresó la mamá de Ana García Moritán.