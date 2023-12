Pampita viajó a Uruguay y combinó su look con el de Ana García Moritán, su hija menor

Pampita ya se encuentra en Uruguay para pasar el fin de año junto a su familia y amigos cercanos. La modelo emprendió viaje a tierras vecinas y en la mañana del viernes llegó acompañada por su esposo, Roberto García Moritán y su hija, Anita.

En su llegada, la modelo se mostró entusiasmada y feliz por el primer evento de la temporada en el que estaría presente, además de que relató sus planes.

"Hoy es el gran desfile de Hola Barra y yo soy la madrina. Los invito a todos a venir", comenzó diciendo Pampita para luego hablar de su look.

El look de Pampita y Ana García Moritán para viajar a Uruguay

La jurado del Bailando vistió un vestido blanco, un clásico para ella en verano, con vuelo y muy fresco. "Me encantan los vestidos largos, así no tengo que pensar qué me pongo", destacó.

Fue en ese momento que Anita García Moritán, su hija pequeña, irrumpió en la nota y al igual que su mamá mostró el look que llevaba: una remerita blanca y una short de jean muy canchero.

"Ella se quiso bajar del auto. ¿Querés mostrar la ropa?", le dijo Pampita a Anita mientras la niña daba una vuelta para dejar ver su outfit.

