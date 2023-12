Pampita y Moria Casan tuvieron un fuerte cruce en vivo la noche del martes en el Bailando 2023. Tuvieron una noche ardiente en la que hubo gritos y desplantes. Lo cierto es que al día siguiente las aguas de calmaron pero la modelo arrojó una chicana que no pasó desapercibido.

Durante al noche del reality más picante del país, Marcelo Tinelli les preguntó a Pampita y Moria Casan si tenían algo para decir o aclarar de lo sucedido en el programa anterior.

Ante eso, la modelo arrojó un comentario que la actriz no tomó de la mejor manera y se lo reprochó en vivo.

La chicana de Pampita para Moria Casan

Marcelo Tinelli abrió su programa y decidió tocar el tema de la pelea de la modelo y la actriz: "Que hable antes la señora, es más jovencita", dijo Moria Casan quien le dio la primera palabra a Pampita. Ante esto, la modelo arrojó: "Mucho mas jovencita", entre sonrisa y risas.

Moria Casan no dejó pasar su comentario y arrojó: "No hay necesidad del mucho. Respeta a los mayores", expresó la One quien no toleró la chicana de Pampita. Si bien ambas aclararon lo que pasó y revelaron que no hay rencores y que son dos profesionales, las cosas entre la modelo y la actriz siguen tensas.

J.M