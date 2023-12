Pampita llegó a Punta del Este con Roberto García Moritán y Ana García Moritán para disfrutar del fin de año en familia.

Alejada de sus hijos mayores, que fueron a Chile con Benjamín Vicuña, la modelo también viajó con fines laborales y será la madrina de un megadesfile de La Barra que se realizará como lanzamiento de la temporada en el Este.

"Nos volvemos a trabajar en ShowMatch el lunes", contó al llegar en Farándula Show junto a su pequeña hija y Robert.

Qué dijo Pampita de Moria Casán y el escándalo de ShowMatch

Siempre con una sonrisa, Pampita se refirió sin tapujos al escándalo de la semana con Moria Casán en la que mantuvieron un fuerte intercambio.

"Cosas que pasan. Son cosas del momento. Después ya está, ya pasó, todo muy bien somos grandes profesionales", dijo sin dar mayores detalles y aseguró que no hizo falta salir a tomar un café juntas.

El escándalo entre Pampita y Morita Casán empezó cuando chicaneó a la diva cuando argumentó que ponen notas altas a los participantes que, en general, a ella no le gustan. "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto", tiró Pampita.

Lo cierto es que, tras esta frase, comenzó en un ida y vuelta que logró que Marcelo Tinelli tenga que intervenir. " Yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie", agregó Pampita.

