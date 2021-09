A pesar del escándalo que los separó durante años, Benjamín Vicuña y Pampita comparten una misma pasión.

Desde la cuenta Chismes de Ker, descubrieron que la ex pareja mantiene el mismo hobby. Se trata de una actividad relajante que muchos lo llevan adelante para liberar estrés: pintar mandalas.

Pampita y Benjamín Vicuña: descubren cuál es el hobby que tienen en común

El actor chileno compartió una foto mientras se dedicaba a pintarlos y desde la cuenta de Instagram mostraron una foto antigua de Pampita haciendo lo mismo. La postal corresponde al año 2017 cuando la modelo estaba en pareja con Pico Mónaco.

Pampita y Benjamín Vicuña: descubren cuál es el hobby que tienen en común

La buena relación entre Pampita y Benjamín Vicuña se hizo pública hace algunos meses cuando la diosa compartió una foto con el intérprete en el homenaje que hicieron para Blanquita en mayo.

Desde entonces, la modelo de 43 años se encargó de aclarar que el vínculo entre ellos es excelente desde hace mucho tiempo pero no lo hacen público. Tan es así que la diosa habló sobre la salida que compartió su actual marido, Roberto García Moritán con Vicuña.

"¿Vos estabas al tanto? ¿Están por detrás tuyo viéndose esta gente?”, le preguntaron a Pampita en su programa, Pampita Online.

“¡Yo no sé nada de estas cosas! Pero juegan todos acá. A veces juega mi hermano, juega mi hijo Bauti, juegan todos”, aclaró ella.

"La verdad es que en este fútbol participan todos. Están todos invitadísimos. No quiero opinar mucho más porque no sé qué dijeron los protagonistas. ¡Yo no tengo nada que ver en esto! ", aclaró.

AM