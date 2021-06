Pampita y el impactante look de transparencias que lució en La Academia

Mientras transita su séptimo mes de embarazo, Pampita continúa impactando con sus looks como jurado en La Academia. Luego de mostrarse con un traje de brillos en donde se pudo ver su pancita, ahora la modelo fue por más con un estilo muy sensual.

La conductora de Pampita Online lució un body color negro con una capa transparencias y brillos que fue furor en ShowMatch.



El estilo quedó completo con wet look en el cabello y un maquillaje con labios rojos que causó revuelo en las redes sociales. "El 22 de junio vamos a estar todos concentrados ahí en la clínica esperando… Diosa, diosa total, tremendo”, le dijo Marcelo Tinelli mientras la flamante jurado se ubicaba en su panel.



Pampita reveló la lista de pedidos para el día de su parto

A pesar de atravesar esta etapa con mucha calma, Pampita confirmó que tiene un plan de parto bien definido para que todo se de tal cual lo desea en ese día tan especial.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace", contó en Hola.

"Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También quiero el contacto piel a piel apenas nace. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados", reveló.

