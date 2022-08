Una de las preguntas, casi obligadas, por parte de los periodistas que entrevistan a Pampita y a Roberto García Moritán, es: ¿Van a tener otro hijo?, la presentadora y el político ya lo han dicho de todas las formas posibles que, no está en sus planes, por ahora, tener más niños, pues ya es una familia ensamblada muy numerosa.

Pero como dijo una vez Pampita en una entrevista con Alejandra Peñalva, la fábrica no se ha cerrado del todo y donde comen dos, comen tres, por lo que la esperanza para los fans de la pareja, de verlos con más niños, no está descartada del todo.

Pampita y Roberto García Moritán despiertan rumores de un nuevo embarazo.

En las últimas horas, Roberto García Moritán subió una foto, la cual también compartió la modelo, donde se muestran embarazados. La imagen es de las primeras semanas de gestación de Anita; es decir, no es actual, y no hay como tal un embarazo, al menos confirmado por la modelo o el político. No obstante, esta foto avivó los rumores entre sus fans de un posible nuevo embarazo.

Pampita y Roberto García Moritán despiertan rumores de un nuevo embarazo.

"Aún no decidí si cerré la fábrica. Obviamente, me encantaría darle un hermanito con Robert. No te puedo decir si cerré la puerta, pero sí que me encantaría", declaró Pampita a días de retomar su trabajo en ShowMatch, La Academia, tras dar a luz a su hija Antia.

Anita, la hija de Roberto y Pampita, celebró por segunda vez su cumpleaños

Ana García Moritán tuvo su segundo festejo de cumpleaños en Buenos Aires. La hija de Roberto García Moritán y Pampita cumplió su primer año el pasado 22 de julio. Pero estaba en Ibiza, lugar donde tuvo una fiesta con todos los invitados que la modelo había llevado a su viaje a España; sin embargo, acá en Argentina, esperaban por ella su papá, junto a otros amigos y familiares, para seguir festejando.

Pampita y Roberto García Moritán despiertan rumores de un nuevo embarazo.

Estas son algunas de las postales y videos que amigos de Pampita, como es el caso del periodista Gabriel Oliveri, compartieron en las redes sociales del colorido festejo que tuvo Anita.

Pampita se mostró muy feliz y emocionada de poder celebrar junto a sus otros seres queridos y en especial de la mano de su esposo, el primer cumpleaños de Anita. Por un lado, toda la parte de la fiesta y la torta, con los invitados para amenizarla, estuvo llena de color rojo y, por otro lado, no podía faltar la elegancia y sofisticación con el blanco en todo su esplendor.