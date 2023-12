Pampita y Zaira Nara estuvieron juntas en un móvil de LAM donde nombraron a un exnovio que compartieron en común. Las modelos años atrás salieron con el extenista Pico Mónaco, pero también sacaron a la luz que habían salido con otro hombre.

En LAM, Pampita y Zaira Nara dejaron en la nebulosa de quien era ese misterioso novio que compartieron años atrás.

Pampita y Zaira Nara hablaron de un exnovio en común

El móvil de LAM comenzó con Zaira Nara, donde habló de su sobrino Valentino López, su hermana Wanda Nara que está en el Bailando de Italia y de su relación con Facundo Pieres después de hacerlo oficial. Luego, se sumó Pampita, y ambas trajeron al lugar a su ex, Pico Mónaco.

En una charla donde las modelos recordaron que compartieron camarín en años atrás en el Bailando, Zaira Nara arrojó: "Claro, porque yo volvía de no haberme casado. Pará, y estaba de novia con tu ex", haciendo referencia a Pico Mónaco. Ante esto, Pampita respondió: "Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste".

Zaira Nara y Pico Mónaco

Luego, Pampita arrojó: "Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre", acto seguido se lo nombro en el oído a Zaira Nara y ella arrojó una risa.

Pampita y Pico Mónaco

Zaira Nara, para finalizar agregó: "Me acabo de enterar que no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas", cerró la modelo respecto al misterioso novio en común que tuvo con Pampita además de Pico Mónaco.

J.M