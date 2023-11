Coti Romero fue invitada a la mesa de "Polémica en el Bar" conducido por Marcela Tinayre. La influencer vivió un momento de tensión con una de los integrantes del programa, Eliana Guercio, quien la cruzó en vivo y aprovechó para sacarle en cara la fea actitud que tuvo con Zaira Nara.

La correntina es una de las revelaciones del año desde que salió de a casa de Gran Hermano. Coti es una de las participantes del Bailando 2023 y es integrante del streaming del mismo, donde fue juzgada por el comentario que hizo de a hermana menor de Wanda Nara.

En medio de un ida y vuelta con Charlotte Caniggia, la correntina no supo llevar la situación y arrojó algo que en privado le dijo la mediática y la bomba estalló generando la renuncia de Zaira Nara en el streaming.

Eliana Guercio cruzo a Coti Romero

Durante el programa de conducido por Marcela Tinayre, la correntina estuvo sentada en la mesa y habló de su paso por al casa de Gran Hermano y cómo estaba viviendo su presente en el Bailando 2023.

Luis Ventura llevó a la mesa el cruce que tuvo con Charlotte Caniggia. "¿Por que enfrentas a figuras fuertes, gente que tiene más trayectoria?", arrojó el periodista. "Yo siento que me defiendo. Algunas veces es un poquito de show pero hay veces que no es tan así", contestó la correntina.

Charlotte Caniggia y Coti Romero

"Obviamente cometí un error", comentó la influencer y fue entonces el pie para que Eliana Guercio saliera a cruzarla. "Horrible el error". Ante eso, Coti Romero le respondió: "Si, obviamente que sé y voy aprendiendo, soy joven". "Aprender al aire es difícil. Por que vos te vas llevando puesto gente que por ahí no tenían nada que ver".

Coti Romero y Zaira Nara

Coti, quien no se va a quedar callada y le va a seguir la pelea hasta el final, agregó: "¿Cómo tengo que aprenden entonces si estoy al aire todo el tiempo?". Eliana Guercio arremetió: "Si no estas preparada, no podes salir en un programa en vivo".

Eliana Guercio y Coti Romero

La discusión entre Eliana Guercio y Coti Romero llegó a su fin cuando Marcela Tinayre intervino y puso paños frío a la situación cambiando rápidamente de tema.

J.M